Futbolda sonuçlar ve maç programı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda sonuçlar ve maç programı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda sonuçlar ve maç programı


Futbolda sonuçlar ve maç programı şöyle:

Dün

AKSA Süper Lig

Y.Dumlupınar – Gönyeli: 3-0

Doğan T. Birliği – Çetinkaya : 3-0

Yenicami – M.A. Yeşilova: 1-2

Lefke – K. Kaymaklı: 1-1

 

AKSA Birinci Lig

İncirli – Lapta :0-2

Mormenekşe- M. H. Yılmazköy : 2-1

Bugün

AKSA Süper Lig

Mesarya – Mağusa T. Gücü 2-2

Hamitköy – Türk Ocağı 3-1

Cihangir – CB Gençlik Gücü 4-0

AKSA Birinci Lig

Ünimar Maraş – Yeniboğaziçi 4-0

M. Karşıyaka – Düzkaya 1-0

Esentepe – Dörtyol 4-2

Girne Halk Evi – Yenierenköy 9-2

Yalova – P.L. G. Birliği 2-1

Yarın

AKSA Birinci Lig (20:00)

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Binatlı  Mehmet Sezener

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Tags:Futboldamaçprogramısonuçlar
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