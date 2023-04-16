Futbolda sonuçlar ve maç programı
Futbolda sonuçlar ve maç programı şöyle:
Dün
AKSA Süper Lig
Y.Dumlupınar – Gönyeli: 3-0
Doğan T. Birliği – Çetinkaya : 3-0
Yenicami – M.A. Yeşilova: 1-2
Lefke – K. Kaymaklı: 1-1
AKSA Birinci Lig
İncirli – Lapta :0-2
Mormenekşe- M. H. Yılmazköy : 2-1
Bugün
AKSA Süper Lig
Mesarya – Mağusa T. Gücü 2-2
Hamitköy – Türk Ocağı 3-1
Cihangir – CB Gençlik Gücü 4-0
AKSA Birinci Lig
Ünimar Maraş – Yeniboğaziçi 4-0
M. Karşıyaka – Düzkaya 1-0
Esentepe – Dörtyol 4-2
Girne Halk Evi – Yenierenköy 9-2
Yalova – P.L. G. Birliği 2-1
Yarın
AKSA Birinci Lig (20:00)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Binatlı Mehmet Sezener
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