Long Beach Run organizasyonunun ikincisi bugün yapıldı
Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Long Beach Run organizasyonunun ikincisi bugün yapıldı.
Noyanlar Group of Companies ana sponsorluğunda, İskele Belediyesi, KKTC Atletizm Federasyonu, Larnaka Gençler Birliği, Velo Speed ve Hub Property Investment sponsorluğunda Long Beach Run organizasyonu bugün gerçekleşti.
Organizasyon 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre kategorilerinin yanı sıra 3 kilometre halk koşusu, 1 kilometre çocuk koşusu kategorilerinde yapıldı.
Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Long Beach Run organizasyonundan elde edilen gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.
Türkiye’den iyi dereceye sahip sporcuların katılım gösterdiği Long Beach Run organizasyonuna Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.
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Yol Koşusu Kadınlar 10K Yol Koşusu Erkekler 10K
Yarı maraton Kadınlar 21K Yarı maraton Erkekler 21K Yarı maraton Paralimpik Erkekler 21K