Tatar: Müzakere masasında ve 5’li konferansta olacağım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakere masasında yerini alacağını, garantör ülkelerin de katılımıyla düzenlenecek 5’li konferansa da katılacağını söyledi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, katılığı bir programda Ersin Tatar, “Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeler var. Kıbrıs’ta dengeler değişti. Müzakere masasında ve 5’li konferansta olacağım. Burada bir yapı, ekonomi ve hayat var. Beklentilerimizi anlatacağız.” dedi.

Rum tarafının “federasyon” adı altında Kıbrıs Türk tarafını “üniter bir devlete” çekmek istediği görüşünü ifade eden Tatar, “Federasyon görüşmelerinde tuzaklar var, bazıları lehimize görünse de yapacakları girişimlerle aleyhimize dönebilir” dedi.

“KONFEDERASYON FEDERASYONDAN DAHA İYİDİR”

Kanatları sağlam iki devletli bir yapının daha iyi olduğunu, bunun da federasyon değil konfederasyon olabileceğini ifade eden Tatar, “Konfederasyon, federasyondan daha iyidir… Yani konfederasyonu savunabiliriz” diye konuştu.

Ersin Tatar, konfederasyon sisteminde, Türkiye’nin garantörlüğünün devam edeceğini, Türkiye ile ilişkilerin süreceğini, kuzeydeki devletin daha güçlü olacağını ve kendi kendine karar alabileceğini söyledi.

AKINCI İLE TV PROGRAMI

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ile televizyon programına çıkmaması ile ilgili olarak ise, “Beni herkes biliyor. Hiçbir televizyon programından kaçmış ya da özgüveni olmayan biri değilim. Çıkıp ne diyecek (Akıncı). ‘Türkiye taraf oldu’, ‘Türkiye müdahale etti’, ‘Türkiye’nin adamları burada’ gibi hoş olmayan şeyler söylenecek. Onun için programı uygun bulmadım” dedi.

Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Türkiye’ye muhalefet yaparak, UBP’yi Türkiye’nin müdahalesi ile seçim kazanmaya çalışan iktidarsız ve zafiyet içerisinde olan bir taraf olarak göstermeye çalıştığını savunan Tatar, şöyle konuştu:

“Bu çok büyük bir haksızlıktır. Benim temsil ettiğim değerler de bellidir. Çalışma arkadaşlarım da bellidir. Ürettiğimiz kampanya da bellidir, söylediklerimiz de bellidir. Dolayısı ile işi bu taraftan eleştireceklerine, her işin içine Türkiye’yi çekmek ve Türkiye ile birlikte bizleri bu durumlara düşürmek için çok acımasız ve çok çirkin bir propaganda malzemesi yapılmıştır. Ben bu olaya alet olmam onu da buradan ifade etmiş olayım.”