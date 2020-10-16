CTP Gençlik Örgütü gençleri iradelerine sahip çıkmaya çağırdı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında tüm gençleri sandığa giderek iradelerine sahip çıkmaya çağırdı.

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz yazılı açıklamasında, “Adadaki varlığımız ve geleceğimiz için mümkün olan tek çözümün federasyon olduğu bilinciyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Uzun yıllardır CTP üzerine yapılan baskılar ne bizleri ne de Kıbrıs Türk toplumunu yıldıramayacaktır.” dedi.

Büyük bedeller ödeyip var olan bir neslin çocukları olduklarını kaydeden Akdeniz, tehditlere boyun eğmelerini bekleyenlerin ada üstündeki amaçlarına asla ulaşamayacağının garantisi olduklarını ifade etti.

CTP Gençlik Örgütü’nün parti amaç ve ilkeleri ışığında adada federal çözümün en büyük savunucusu olduğunu belirten Akdeniz, “İçerisinde üyelerimizin de bulunduğu CTP Parti Meclisi, oy birliğiyle federal çözümü görüşmeye hazır olan adayı destekleme kararı almıştır. Bu bağlamda CTP Gençlik Örgütü olarak aldığımız kararın arkasındayız ve çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. Pazar gün gerçekleştirilecek ikinci tur oylamasında tüm gençleri sandığa giderek iradelerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi.