Tatar: Maaşlardan yapılan kesintiler insanımızın hakkıdır. Geri ödenecek

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda katıldığı program ve korona virüsle mücadeleyle ilgili ülkedeki çalışmaları anlattı. Programda Levent Kutay, Osman Kurt ve Aziz Karaaziz ile mücadele sürecini konuşan Tatar, gelişmeleri madde madde sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İşte o paylaşım:

BRT Haber Özel Yayınında, Levent Kutay, Osman Kurt ve Aziz Karaaziz ile COVİD- 19 mücadele sürecini konuştuk…

• Bu güne kadar 6592 COVİD-19 testi yapıldı.

• Dün ve bu gün 396 test yapıldı POZİTİF VAKA YOK.

• Bugün itibarı ile 19 hastamız COVID-19 tedavisi görmektedir.

• Bugün itibarı ile ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği vasıtasıyla ilaç ve tıbbi malzeme taleplerimiz Türkiye’mize iletiliyor.

• Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bütün fonksiyonları ile tekrardan hizmete girmesi için çalışmalarımız sürüyor.

• Hükümetimiz bilimsel gerçeklere uygun ve Dünya’nın pek çok ülkesine göre çok daha hızlı hareket ederek, cesur adımlar atmış ve salgını kontrol altında tutmuştur.

• 45 gün içinde yapılanlar ortadadır. Tekrardan bütün sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Şu ana kadar COVID-19 ile mücadele hükümetimizin bilimsel gerçeklere uygun olarak attığı adımlar ve halkımızın da büyük ölçüde uyumu ile başarıyla yönetilmiştir.

• Hükümetimizin bu zorlu süreci, Bilim Kurulumuzun görüşleri, sağlık çalışanlarımızın özverisi, kamuda ve özelde yetkili sağlık kuruluşları ile halkımızın desteği ile aşacağına inanıyorum.

• Bu süreçte ekonomik örgütlerle, sendikalarla ve daha pek çok paydaş ile bir araya geliyor ve değerlendirmeler yapıyoruz.

• Hedefimiz finansal açıkları kapatmak ve yeni finansman yaratmaktır.

•Ben ekonomik örgütlere, finans yaratan kurum ve kuruluşlara yani topyekün sisteme güveniyorum.

• COVID 19 mücadelesinde en önemli noktalardan biri fazla test yapmak değil, doğru test yapmaktır.

• Sağlıkta ve ekonomide alınan radikal kararlar sayesinde süreç bu günkü durumuna gelmiştir.

• COVID-19 mücadelesinin başında hasta sayısının ilk günlerde 2000 sonrasında ise 20 bin olacağını ön görenler 45 günün ardından değerlendirmelerini tekrardan gözden geçirmelidir.

• Hükümet partileri sürecin ciddiyetine uygun olarak hareket ediyor ve kararları ortak üretiyor.

• Her geçen gün test sayımızı da istikrarlı bir şekilde artırmaktayız. KKTC’de bugün itibarıyla yaptığımız test oranı %1.75 iken, bu oran ABD’de %1.11, Singapur’da %1, Ingiltere’de ise %0.5’dir.

• Toplumsal dayanışma ruhuyla sınırlı kaynaklarımızı kullanarak ekonomimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz.

• Maaşlardan yapılan kesintiler insanımızın hakkıdır. Geri ödenecek.