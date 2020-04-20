Diletta Leotta: Evde bunları yapın

İtalyan spor sunucusu Diletta Leotta, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Diletta Leotta, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü spiker, Instagram hesabından yaptığı yayınla takipçilerine yaptığı spor hareketlerini gösterdi.

Evde kolayca yapılacak spor hareketlerini gösteren ünlü spiker, ”Evinizde bunları yapın” önerisinde bulundu.

Leotta, koronavirüs hakkında ‘Korkuyorum!’ derken şu sözleri kullandı;

Şu an yapabileceğimiz tek şey kendi sağlığımızı düşünmek. Sahadaki futbol oyuncuları gibi bizim de hayatta rollerimiz var ve bu virüse karşı takım halinde hareket etmeliyiz.

Günün ilk ışıklarından sonuna kadar sokakta ambulans siren sesi duyuyoruz. Hastaneler doldu taştı, artık yer bulunmuyor. Gerçekten çok endişeliyim.

Böyle bir korkuyu hayatımda hiç yaşamamıştım. Şu ana kadar öksürme veya nefes alma sorunu yaşamadım.

Evde tek başıma bu virüs salgınının yok olmasını bekliyorum. Ancak gerçeği söylemek gerekirse kısa bir süre içinde düzelmeyecek…

Dört duvar içinde evde spor yapıyorum. Kitap okuyorum, müzik dinliyorum. Kek yapıyorum, kek yapmayı çok seviyorum.

Futbolu çok seviyorum ve çok özledim. Bu zor günlerde televizyonda eski maçları yayınlıyorlar. Futbol maçları, bizim birlik halinde ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlatıyor.

İtalya’da bazı futbolcuların koronavirüs testi pozitif çıktı. Umarım en kısa süre içinde sağlıklarına kavuşurlar. Bence ligleri ertelemekte çok geç kaldık. Hayat, futboldan daha önemlidir.

Futbolcuların hepsi ‘Evde kal’ mesajı veriyor. İnsanlar bu mesaja uymalı. En önemli şey bu. Evde kalmak…

Diletta Leotta, İtalya’da koronavirüsten en çok etkilenen şehir olan Milano’da yaşıyor.

Instagram’dan 6 milyon takipçisi bulunan ünlü sunucu, sık sık karantina anılarını paylaşıyor.