Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
tatar

Cumhurbaşkanı Ersin  Tatar bugün, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu; sanayici ve üretici sektörün güncel konularla ilgili görüşlerini dinledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti sırasında, sanayi işletmelerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlamakta olduğuna işaret etti ve bölgede faaliyet gösteren tüm işletmeci ve çalışanlara, çalışmalarında başarılar diledi.


Cumhurbaşkanı Tatar, markalaşmayla ithalatı ikame eden bir pozisyona gelindiğini belirterek yerli üretimin önemine vurgu yaptı.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Cumhurbaşkanı Ersin TatarOrganize sanayi bölgesi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar