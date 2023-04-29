16 yaşındaki öğrenciye teklif edilen bursların miktarı 9 milyon doları geçti

Uluslararası New Orleans Lisesi’nde son sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Dennis Barnes, farklı kolej ve üniversitelerden 125 kabul ve 9 milyon dolardan fazla da burs teklifi alarak ABD’de rekor kırdı.

Hukuk diploması almadan önce üniversitede bilgisayar bilimleri okumayı planlayan Barnes, hangi okula gideceğini gelecek hafta açıklayacak.

Okulu, Barnes’ın burs teklifindeki başarısını resmileştirmek için Guinness Rekorlar Kitabı’yla temas halinde. WWL’ye göre bir önceki burs teklifi rekorunu 2019’da 8,7 milyon dolardan fazla teklif alan Lafayette’ten bir öğrenci kırmıştı.

Barnes, üniversitelerin geri dönüşleri tamamlandığında, teklif edilen toplam burs miktarının 10 milyon doları aşacağını umuyor.

Liseye devam ederken halihazırda Southern Üniversitesi’ne kayıtlı olan ve üniversiteden ders kredisi alan Barnes, CNN’e yaptığı açıklamada geçen ağustosta üniversitelere başvurmaya başladığını ve nihayetinde 200’den fazla okula başvurduğunu söyledi. Liseyi iki yıl erken bitiren Barnes, 24 Mayıs’ta mezun olacak.

Barnes, üniversitelerden aldığı kabullerin yanı sıra liseden de bir dizi etkileyici başarıyla ayrılacak. Halihazırda 4,98 not ortalaması olan Barnes, Ulusal Onur Topluluğu’na kayıtlı ve akıcı bir şekilde İspanyolca konuşuyor. Kısa süre önce New Orleans’taki İspanya Fahri Konsolosu’ndan ödül aldı.

Uluslararası New Orleans Lisesi, şehrin İş Merkezi’ndeki Carondelet Caddesi’nde yer alan ve kamu desteği alan yarı özerk bir devlet okulu. Okul, Louisiana’da ikamet eden herkese açık. New Orleans’ta artık bölge yönetiminde olan, geleneksel devlet okulları bulunmuyor.

Barnes, WWL’ye yaptığı açıklamada, yaşadığı başarıyı bir dereceye kadar elde etmeyi uman öğrencilere sıkı çalışmaya öncelik vermelerini tavsiye ettiğini söyledi.

Öğrenci, “Başarılı bir geleceğe giden yol, önceden plan yapmak, öğrencilere finansal destek sağlayan üniversite ortaklarıyla bağlantı kurmak ve hayalinizi görebiliyorsanız, hedefinize ulaşabileceğinizi bilmekten geçiyor” dedi.

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Independent Türkçe için çeviren: İpek Uyar