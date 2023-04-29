Futbolda sonuçlar ve maç programı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda sonuçlar ve maç programı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda sonuçlar ve maç programı

Bugün
AKSA Süper Lig
CB Gençlik Gücü – Göçmenköy :0-2
Türk Ocağı – Doğan T. Birliği:2-5
Gönyeli – Hamitköy:1-2
Çetinkaya – Y. Dumlupınar:4-3
Mağusa T. Gücü – Yenicami:4-0

Lefke – Cihangir :1-0

Yarın
AKSA Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Mesarya (İsmail Ercan)

AKSA Birinci Lig
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Düzkaya (Utku Hamamcıoğlu)
Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi – Dörtyol (Mustafa Öztugay)
H. Altıncıoğlu Stadı: İncirli – P. L. G. Birliği (Emre Öztaşlı)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – M. Hacıali Yılmazköy (Fehim Dayı)
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Yeniboğaziçi (Osman Özpaşa)
N.Halil Kartal Stadı: Ü. Maraş – Binatlı (Kerem Eran)
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Yenierenköy (Olgun Canik)
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – M. Karşıyaka (Tufan Çerçioğlu)

Not: Tüm maçlar 16:30’da başlayacak.

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Tags:Futboldamaçprogramısonuçlar
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