Dünyadaki tüm altınların ne kadar yer kapladığı hesaplandı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), dünyada bugüne dek bulunan tüm altınların 23×23 metrelik bir kübe sığabileceğini belirtti.

Kurumun açıkladığı verilere göre bugüne dek dünyada 244 bin ton altın bulundu. Bunlardan 187 bin tonuysa madencilik işlemleriyle çıkarıldı.

Popüler bilim haberleri yayımlayan Birleşik Krallık merkezli IFL Science sitesinin paylaştığı bilgilere göre her yıl 2 bin 756 ila 3 bin 307 ton altın çıkarılıyor.

Dünyadaki altın rezervlerinin en az yüzde 30’u Güney Afrika’daki Witwatersrand Havzası’nda yer alıyor.

Altın üretiminde ilk sırada gelen ülkeyse Çin. Dünyanın en büyük altın madenciliği firmasıysa Kanada merkezli Barrick Gold Corporation.

Yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığı şirkette yılda 99 bin 223 kilogram altın üretiliyor.

USGS’nin verilerine göre 57 bin tonluk altınsa maden olarak toprak altında duruyor.

IFL Science, mevcut teknolojilerle 17 yıla yakın bir sürede bu altınların da çıkarılabileceğini yazdı.

Haberde ayrıca Antarktika’da ve okyanusların tabanında da altın madenleri bulunduğu fakat bunların mevcut imkanlarla çıkarılmasının fazla maliyetli olacağı belirtildi.

Independent Türkçe, USGS, IFL Science