Tatar: “Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesi ülke turizminin potansiyel cazibe merkezidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesinin, ülke turizminin potansiyel cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’i ziyaret etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, belediye reformundan sonra Lapta-Alsancak-Çamlıbel’in birleştiğini ifade ederek, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, turizm potansiyeli yüksek olan bölgenin, KKTC’nin en güzel yerleşim yerlerinden biri olduğunu dile getirerek, istikrarlı bir şekilde çalışıp bölge halkına hizmet verilebileceğini belirtti.

Bölgenin, Anadolu’dan getirilen suyun bulunduğu bir bölge olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle bölgeye yoğun bir nüfus akışı olduğunu ifade etti.

Doğayı koruyarak, park alanları kurulduğunu ve çevre düzenlemelerinin yapıldığını dile getiren Tatar, Alsancak Çevre Yolu projesinde artık sona doğru gelindiğini belirterek, trafik akışının büyük ölçüde rahatladığını kaydetti.

“Belediye sınırları içerisinde, sizin genç bir belediye başkanı olarak yapacağınız çok iş vardır. Size, meclis üyelerine ve belediye personeline başarılar dilerim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini kabulünden dolayı Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’e teşekkür etti.

-Ataser

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önderliğinde başlatılan Alsancak Çevre Yolu projesinin devam ettiğini belirterek, verdiği destekten ve kendisine yapılan ziyaretten dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu. Ataser, Cumhurbaşkanı Tatar’a, belediyenin, bölgede yaptığı faaliyet ve çalışmalar hakkında da bilgi verdi.