Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği için münhal açıldı.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı yaptığı yazılı açıklamada, YÖDAK üyeliğine Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) tarafından seçilecek bir üye için seçim yapılacağı ve aday olmak isteyen öğretim üyelerinin 14-28 Nisan (her iki tarih dahil) tarihleri arasında, mesai bitimine kadar müracaatlarını YÖDAK Başkanlığı’na iletmeleri gerektiğini duyurdu.

Avcı açıklamasında, münhale başvurmak isteyen adayların 65/2005 sayılı Yükseköğretim Yasası 9. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve belirtilen evrak ve belgeler için YÖDAK’a başvurulması gerektiğini ifade etti.