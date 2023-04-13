Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Özkızan: “Emekten yana, sermayeye karşı siyaset yapma normalleşmeli”

Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Celal Özkızan, emekten yana, sermayeye karşı siyaset yapmanın normalleşmesi gerektiğini kaydetti.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Özkızan, Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu ve Parti Meclisi üyesi Umut Ersoy, “Emeğin Gündemi” programına katılarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) hakkında açıklamalarda bulundu.

-Özkızan

Celal Özkızan, Elektrik Kurumu’nda, Ercan ve DAÜ’den farklı olarak kademeli, yıllara yayılan özelleştirme sürecinden bahsedilebileceğini belirterek, bununla mücadelenin de zamana yayılan, sabır gerektiren ve uzun perspektifli bir mücadele olması gerektiğini kaydetti.

Ülkede iktidar denildiğinde hükümetleri düşünmemek gerektiğini söyleyen Özkızan, “sermayenin kontrolünde bir yapının var olduğunu, siyasilerin de bunun bir uzantısı olduğunu” ileri sürdü.

“Emekçinin her gün sömürüldüğü ortamda rejim partilerinin emekten yana karar almak yerine, hala sermaye kesimini küstürmemeyi düşündüğünü” savunan Özkızan, emekten yana, sermayeye karşı siyaset yapmanın normalleşmesi gerektiğini belirtti. Özkızan, “Özelleştirmenin siyasi sıkıntısı şikayet etme hakkının bile kalmayacak olmasıdır” dedi.

-Rahvancıoğlu

Münür Rahvancıoğlu ise, AKSA için “büyüyen ur” benzetmesi yaparak, bundan sonraki süreçte AKSA’nın artık dizginlenemeyeceğini savundu.

Kamusal elektrik üretiminin geriletildiği, AKSA’nın ise üretimin yüzde 50’sine kadar yayıldığı bir süreçten bahseden Rahvancıoğlu, bu sürece bakıldığında, AKSA’nın şu an Meclis’te bulunan veya bulunmayan tüm rejim partilerinin katkısıyla hayata geçirildiğini belirtti.

AKSA’ya özel Kamu İhale Yasası’nda değişiklikler yapılmaya çalışıldığını savunan Rahvancıoğlu, “AKSA’nın devletten daha güçlü olduğunu” iddia ederek, “Kimse AKSA kamulaştırılmalıdır diyemiyor” dedi.

-Ersoy

Umut Ersoy da, AKSA’nın ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 50’ye yakınını karşıladığını, bunun kamu özel ortaklığı başlığı altında özelleştirme olduğunu ifade etti.

Bu modelde elektrik üretmek seçildiği için elektrik faturalarının sürekli arttığını ve sürekli elektrik kesintisi yaşandığını belirten Ersoy, özelleştirmenin sorgulanması gerektiğini kaydetti.

“AKSA’ya muhtaç değiliz… Zenginleşmek için AKSA bize muhtaç” diyen Ersoy, AKSA’ya verilen paranın karşılığında alınan hizmetin eşit olmadığını belirtti.

Bağımsızlık Yolu’nun enterkonnekteye karşı olmadığını, desteklediğini ifade eden Ersoy, “enterkonnektenin iki şebekenin karşılıklı birbirine bağlanması anlamına geldiğini ve karşılıklı alışveriş yapılabileceğini, bahsedilen modelin ise Türkiye’den buraya uzatma kablosu çekmekten bir farkı olmadığını” savundu.