Tatar: Koronavirüs ile mücadele gayet iyi yönetiliyor

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin kendi içinde bulunduğu koşullarda elinde bulunan imkanlarla koronavirüs ile mücadeleyi gayet iyi yönettiğini vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, gerçekleştirdiği bayram ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamalarda ülkede yürütülen pandemi süreci , alınan tedbirler ve Kovid vakaları konusunda değerlendirmelerde de bulundu.

Tatar, Kovid 19 vakaları konusunda ülkede olağanüstü rakamların ortaya çıkmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

1Temuzdan sonra gelen 20 bini aşkın yolcuya , bayram arifesinden itibaren günde 2 bin 500e yakın yolcunun ülkeye giriş yapmasına rağmen, Covid 19 vakaları konusunda olağanüstü rakamların ortaya çıkmadığını söyleyen Tatar, 1 Temmuzdan sonra vaka sayısının 40 civarında olduğunu hatırlattı.

Kovid vakalarının bir kısmının tedavisinin devam ettiğini bir kısmının taburcu olduğunu bir kısmının ise, hafif vakalar olmaları nedeniyle Karantina otelinde izole edilerek tedavi altında tutulduğunu söyleyen Tatar,hastanede tedavisi süren hastaların Nöroloj, bölümünde tutulduğunu kaydetti.

Vaka sayısının kapasitenin altında seyrettiğini dile getiren Tatar, 160 adet solunum cihazından hiçbirinin şu an için Kovid 19 vakaları için kullanılmadığını da belirtti.

Tatar, “Bundan sonraki süreçte ne yaşanacağını bilmiyoruz. Ancak aldığımız tedbirler ve yaptığımız düzenlemelerle KKTC’de bu işi iyi yönettiğimize inanıyorum.Sağlık bakanı ve ekibini , sağlık çalışanlarımızı bir kez daha yürekten kutlamak istiyorum” dedi.

Hükümetin , çalışmalarını, ilk önce sağlık sonra ekonomi ilkesi çerçevesinde yürüttüğünü de ifade eden Tatar, ,Pandemi Hastanesi konusunda da açıklama yaptı.

Tatar,” Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Ayakta Tanı Merkezi 50 yataklı bir pandemi kliniğine dönüştürüldü.Yapılacak ek çalışmayla burası 100 yatak kapasitesine çıkarılacak” dedi.

Başbakan Tatar açıklamalarında sosyal mesafe ve maske kullanımının önemi ve gerekliliğini de vurguladı.