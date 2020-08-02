Mısır’dan Türkiye’ye Doğu Akdeniz tepkisi

Mısır, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yapmayı planladığı sismik araştırmalara tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz açıklarında planlanan sismik araştırma için uyarıda bahsi geçen bölgenin, ‘Kahire’nin kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak tanımladığı alanı ihlal ettiği’ yönünde bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada Türkiye’nin geçen ay yayımladığı Navtex’in Mısır’ın egemenlik haklarını ihlal ve saldırı” anlamına geldiği savunuldu.

Açıklamada ayrıntı verilmedi, ancak potansiyel ihlalin, Navtex’in sekizinci maddesinde olduğu ifade edildi.