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Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümü desteklemesini istedi

24 Şubat 2020

Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümü desteklemesini istedi.

Başbakan Tatar İngiltere’de yayınlanan Sunday Express gazetesine verdiği demeçte, Ada’nın kuzeyinde yaşayan 20,000 İngiliz vatandaşını desteklemek ve Kuzey Kıbrıs’ın ekonomisini ve turizm sektörünün gelişmesi için Londra’ya doğrudan uçuşların başlatılması talebini dile getirdi.

Başbakan Tatar, Brexit’in bölünmüş olan adadaki çıkmazın sonlandırılması için bir fırsat oluşturduğunu UBP’den yapılan açıklamaya göre, “Sunday Express’in haberinde, İngiltere’nin daha önce üyesi olduğu Avrupa Birliği’ne Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın da üye olduğu ve veto haklarından dolayı İngiltere’nin kararlı bir müdahale yapamadığı” belirtildi.

45 yıldır devam eden federal çözüm çabalarının başarısız olduğunu ve “zorunlu” bir evliliğin başarılı olamayacağını belirten Tatar, “Bizler farklıyız. Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar ise Yunanca. Bizler Müslümanız, onlar ise Hristiyan. Yeni nesiller birbirlerini tanımıyorlar. 1974’te 10 yaşında olan bir çocuk bugün 55 yaşında ve torunları var. Bizler artık ayrıyız” dedi.

“İngiltere, artık Avrupa Birliği’nden ayrıldığına göre bu fırsatı Kıbrıslı Türkleri rahatlatmak için kullanabiliriz” diyen Tatar, İngiltere’ye doğrudan uçuşlar başlatarak turizmde büyüme sağlanabileceğini kaydetti.

Tatar, “İngiltere’de 300 binden fazla Kıbrıslı Türk yaşamakta. Kıbrıs’a İngiltere’den gelen giden çok sayıda insan var. Doğrudan uçuşların bize ekonomik olarak çok büyük bir katkısı olur, rekabet edebilirliğimizi artar” dedi.

UBP açıklamasına göre, “Sunday Express’in haberinde, Kıbrıs’ın güneyinde mevcut kişi başı ortalama gelirin 25 bin pound, kuzeyinde ise 15 bin pound olduğu” belirtilerek, “aradaki farkın bankacılık ve turizmden kaynaklandığı, ancak şartların doğal gazın keşfiyle yeni bir boyut kazandığı” belirtildi.

Başbakan Tatar gazeteye verdiği demeçte; “Bizlerin gelecek için çalışması gerekiyor. Bunca yıl yürütülen yakınlaşma ve federal çözüm görüşmeleri başarısız olmuştur. Bizler bu sorunu iki devletli bir çözümle çözebileceğimize inanıyoruz” dedi.

Tatar, bir anlaşma sağlanması durumunda Kuzey Kıbrıs’ın elinde tuttuğu toprağı %36’dan %30’a indirmeye hazır olduğunu, doğal gazı yönetmek için ortak komiteler kurabileceklerini de sözlerine ekledi.




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