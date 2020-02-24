Kıbrıs

Cleveland International Banking Unit Limited’in faaliyet izni iptal edildi

24 Şubat 2020
merkez-bankası

Cleveland International Banking Unit Limited’in faaliyet izninin iptal edildiği bildirildi.
KKTC Merkez Bankası İdare Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre,  Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası çerçevesinde lisans ücretini 31 Ocak’a kadar yatırmayan Cleveland International Banking Unit Limited’in faaliyet izni 19 Şubat’ta Banka Yönetim Kurulu tarafından iptal edildi, kararsa 21 Şubat’ta Resmi Gazetede yayımlandı.




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