Nicosia Motors Tenis Ligi 2. devresi başladı

KKTF 2019-2020 Nicosia Motors tenis ligi 2. Devresi oynanan 6.hafta karşılaşmaları ile başladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında oynanan Doğu Akdeniz Üniversitesi – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması çok çekişmeli, heyecanlı ve zevkli mücadelelerin yaşandığı karşılaşmayı 5-4 lük skorla Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazanmayı bildi.

Ligin yeni ekiplerinden Pakan Spor Kulübü Derneği Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun yenilenen kortlarında Gönyeli Tenis Kulübü ile karşılaştığı maçı 9-0’lık farklı sonuçla Gönyeli Tenis Kulübü kazandı.

Ligin ilk devresini lider olarak kapatan Girne Amerikan Üniversitesi ise konuk ettiği Lefkoşa Şehir Kulübü ile 6.hafta karşılaşması yağmur nedeni ile yarıda kalarak ileri bir tarihe ertelendi.