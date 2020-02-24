Kıbrıs

Kamu Sen, üyelerinin on call çalışmayacağını duyurdu

24 Şubat 2020

Kamu Sen, üyelerinin on call çalışmayacağını duyurdu

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, üyelerinin yasal düzenleme yapılmadığından “on call” çalışmayacağını duyurdu.

KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Teşkilat Yasası’na bağlı olarak “on call” konusunda yaşanan sorunların giderilmesi için 20 Eylül 2019’da devlet kanadıyla mutabakat imzalandığını, varılan mutabakatta Sosyal Hizmetler Teşkilat Yasası’nda “on call” konusunda düzenlemelerin 31 Ocak 2020’ye kadar Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada,“İmzalan süre zarfında bakanlık tarafından yazılı verilmesine rağmen protokol uygulanmamış ve Meclise havale edilmemiştir. Bizler KAMUSEN olarak tek taraflı protokole uyulmamasından dolayı bundan sona üyelerimizin ‘On Call’ çalışmayacaklarını tüm kamuoyuna bilgisine getiririz” ifadelerine yer verildi.




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