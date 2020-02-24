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Anastasiadis, AB’ye Maraş konusunda mektup gönderdi

24 Şubat 2020

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi ülke liderlerine ve AB’ye, Maraş konusunda mektup gönderdiği belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Hükümet Sözcü Vekili Panayiotis Sentonas, konuyla ilgili açıklamasında, Anastasiadis’in geçen hafta BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin liderleri, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a mektup gönderdiğini açıkladı.

Sentonas, Anastasiadis’in aynı çerçevede, AB üyesi ülke liderlerine ve AB’nin üç önemli kurumu Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi başkanlarına da ilgili mektupları gönderdiğini belirtti.

Panayiotis Sentonas, Anastasiadis’in mektuplarında, Türkiye’nin Maraş’a ilişkin faaliyetlerinden ve Türk yetkililerinin ilgili açıklamalarından da söz ettiğini ifade etti.




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