Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada hükümetin istifasını kabul ettiğini belirtti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı’nda Tatar ile yaptığı iki ayrı görüşmede kendisine iki farklı yazı vermişti.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu ve hükümetin diğer ortağı Erhan Arıklı ile birlikte Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşme sonunda Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınması veya hükümetin istifasının yazılı olduğu belgeyi vermişti.

Tatar da bu iki yazıyı değerlendirerek bugün kararını bildireceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bugün gerçekleşen görüşmenin ardından öğrenilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tatar hükümetin istifasını onayladı.