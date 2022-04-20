EÖP: Bizim siyasi sistemimiz, sadece sorun üretmekte ve toplumsal sorunları çözümsüzlüğe itmektedir

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), uzun süredir devam eden pandemi ve ağır ekonomik koşulların, ciddi siyasi irade ve etkili yönetime ihtiyacı artırdığını ileri sürerek, artık daha doğru kararlar almak, daha hızlı hareket etmek gerektiğini belirtti.

Platformdan yapılan açıklamada, “Oysa bizim siyasi sistemimiz, sadece sorun üretmekte ve toplumsal sorunları çözümsüzlüğe itmektedir. Yaşanan kaos ortamında üretim durmakta, alınmayan kararlar ve geciken adımlar nedeniyle ekonomi büyük zarar görmektedir” denildi.

“Herkes, işletmesini ayakta tutup, istihdamın ve vergi sisteminin çökmemesi için çaba harcarken, siyasi liderlerimizin kaygısızlığı son derece düşündürücü ve bir o kadar da acı vericidir.” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı, son günlerde yaşanan ve toplumsal olmayan bugünkü çekişmeleri derhal bırakmaya ve istikrarın sağlanması için adım atmaya davet ediyoruz. Bunun tersi yaklaşım ve davranışlar, yaşanan kaosu büyültecek, iflasları artıracak ve toplumsal çöküşe zemin hazırlayacaktır. Tüm siyasi makamlar, iktidar ve muhalefet, vakit kaybetmeden ülkenin geleceği için kolları sıvamalıdır. Bizim için bu uyarıyı yapmak zorunda kalmak bile son derece üzücüdür. Sorun çözmesi gerekenlerin sorun yarattığı bu ortamın bir an önce terk edilmesi gerekmektedir”