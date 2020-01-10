Tatar: Güzel bir görüşme gerçekleştirdik

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası, BRT’ye değelendirmelerde bulundu.

1 Saatten fazla süren görüşmenin pozitif bir havada geçtiğini belirten Tatar, ekonomik konuları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Tatar, “ Sorunlarımızı, konuştuk… Çeşitli meselelerimizi ele aldık… Sayın Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 2019 Yılı’na ait altyapı ve reel sektör yatırımlarına yönelik olarak ayrılan 170 Milyon Tl’lik kaynağın ödenmesi için talimat vermiştir… Güzel bir görüşme gerçekleştirdik…” dedi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili de genel değerlendirme yapıldığını belirten Tatar, “ Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yasal zeminde ele almaya devam edeceklerini söylemiştir… Bu bağlamda KKTC’ye de önem verdiklerini ifade etmiştir… Gönül birliği içerisinde bu süreci beraber yürütmemiz konusunda hemfikir olduğumuzu teyit ettik” diye konuştu.