Trump: Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü’nü başkasına verdiler

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani suikastıyla ülkesini İran’la savaşın eşiğine getirip tüm insanlığa 3. Dünya Savaşı korkusu yaşattığı dönemde, 2019 Nobel Barış Ödülü’nde hakkının yendiğinden söz etti.

Nobel’e göz diken dünya liderlerinin başını çeken Trump, 2019 yılının Nobel Barış Ödülü’nü aslında kendisinin hak ettiğini ileri sürdü.

Ödüle komşu Eritre ile sınır anlaşmazlığı nedeniyle 20 yıldır süregiden çatışmayı sonlandıran Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed layık görülmüştü. Trump ise komşu Meksika’ya göçmen akışı gerekçesiyle duvar çekmekle meşgul.

Perşembe günü Ohio eyaletinin Toledo kentinde katıldığı seçim mitinginden sosyal medyada paylaşılan bir klip, Trump’ın takıntıları arasında Nobel’in özel yerini ortaya koydu.

“Şimdi size Nobel Barış Ödülü’nden söz edeceğim” diye konuya giren ABD Başkanı, şöyle devam etti:

“Bir anlaşma yaptım, bir ülkeyi kurtardım ve ardından duydum ki, o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor. Dedim ki: ‘Ne, ben bunun için bir şey yapmamış mıydım?’ Evet, ama biliyorsunuz, bu işler böyle. Bildiğimiz kadarıyla asıl önemli olan bu… Büyük bir savaşı önledim, onlardan birkaç tanesi önledim.”

"I made a deal, I saved a country, and I just heard that the head of that country is now getting the Nobel Peace Prize for saving the country. I said, 'what, did I have something do with it?'" — Trump whines about not having a Nobel Peace Prize pic.twitter.com/PjVsZCkThY

Trump’ın adını anmadan atıf yaptığı Afrika’nın en genç hükümet başkanı olan 43 yaşındaki Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, aylar süren protestoların selefini istifaya mecbur bırakmasının ardından Nisan 2018’de göreve geldi.

Tez zamanda geniş çaplı demokratik reformlara imza atan, hapisteki binlerce muhalif aktivisti hapisten çıkaran ve sürgündeki muhaliflerin ülkeye geri dönmesine izin veren, basın özgürlüğü yönünde adımlar atan, kadınları önemli pozisyonlara atayan Abiy’in araya Eritre ile barış anlaşmasını da sıkıştırması, Nobel’le ödüllendirilmişti.

"I believe that peace is an affair of the heart. Peace is a labor of love."

The Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali received the 2019 Nobel Peace Prize for his efforts to achieve peace and international cooperation. He is the first Ethiopian to be awarded a #NobelPrize. pic.twitter.com/U0xiHeRA8F

— The Nobel Prize (@NobelPrize) January 4, 2020