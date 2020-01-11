İran: Ukrayna uçağı yanlışlıkla vuruldu

İran, 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının insani hata ile düşürüldüğünü kabul etti. İran Genelkurmay Başkanlığı uçağın istenmeden düşürüldüğünü açıkladı.

Tahran yakınlarında düşen ve 176 kişinin öldüğü Ukrayna yolcu uçağına ilişkin İran cephesinden beklenen açıklama geldi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının insani hatayla “istenmeden” füze ile düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada “Ukrayna uçağı havalimanından ayrılırken hassas bir askeri merkeze yakındı. Düşman bir hedefin yüksekliğindeydi. Bu koşulların ardından maalesef insani bir hatayla hedef alınmış ve İran vatandaşları ve yabancı uyruklu bir dizi kişinin ölümüne sebep olunmuştur.” ifadeleri kullanıldı. Uçağın düşman unsuru zannedildiği aktarıldı.

Başsağlığı mesajının paylaşıldığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dilendi.

Zarif’ten “yanlışlıkla” düşürülen yolcu uçağı için özür

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının “yanlışlıkla” düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uçağın düşürülmesiyle ilgili ABD’yi suçladı.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Üzüntülü bir gün. Silahlı kuvvetlerin soruşturmasının ilk sonucu: ABD’nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür dileriz.”

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hava savunma sistemi tarafından “yanlışlıkla” düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili, “Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Düşen uçakta 176 kişi hayatını kaybetmişti

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD’li yetkililer ise Ukrayna uçağının İran tarafından “yanlışlıkla” düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran’a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kaza inceleme komisyonu kurulduğunu ve Ukrayna’dan da inceleme ekibine katılmak için bir heyetin İran’a geldiğini bildirmişti.

Abidzade, uçağın füze tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını savunarak, ABD ve Kanadalı yetkililere ellerindeki delilleri paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise uçağın füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek, “Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.