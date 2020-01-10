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İtalya Başbakanı Conte Türkiye’ye geliyor: Hafter’in mesajını iletecek

10 Ocak 2020

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, pazartesi günü Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Conte’nin görüşmede, Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter’in mesajını ileteceği belirtildi.

Türkiye medyasında yer alan haberlere göre 13 Ocak Pazartesi günü Türkiye’ye gelmesi beklenen Conte, aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

İtalyan La Stampa gazetesi, Conte’nin Erdoğan’a, Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter’in “Türkiye’nin asker çekmesi şartıyla ateşkese hazır olduğu” mesajını ileteceğini yazdı.

İtalya Başbakanı Conte, geçtiğimiz gün Roma’da Hafter ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrasında İtalya makamlarından resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Aynı gün Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Feyiz Sarrac’ın da İtalya Başbakanı ile görüşmesi planlanmış ancak o görüşme Sarrac tarafından iptal edilmişti.

Hafter görüşmesinden kısa süre sonra İtalya Başbakanı Türkiye’de olacak.

Erdoğan-Conte görüşmesinde Libya’daki son durum ile Türkiye ve Rusya’nın yaptığı ateşkes çağrısının da masaya yatırılması bekleniyor.



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