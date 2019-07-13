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Tatar: Yavrumuz Barış’a devletimizin sahip çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın

13 Temmuz 2019
Ersin Tatar

Başbakan Ersin Tatar dün meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği boğulma olayından duydukları üzüntüyü ifade ederek, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

Boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Barış Katırcı müşahade altında. Osman Göztaş taburcu edildi. Katırcı ailesinin 4 bireyi ise yarın ebediyete uğurlanacak.
Başbakan Tatar, yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

“GERİDE KALAN YAVRUMUZA, BARIŞ’IMIZA DEVLETİMİZİN SAHİP ÇIKACAĞINDAN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN”

“Kaplıca’da aynı aileden 4 kardeşimizi kaybetmemize neden olan elim  olay tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Ölenlere  bir kez daha Allah’tan rahmet tüm  sevenlerine ve başta Büyükkonuk halkı olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyorum.

Geride kalan yavrumuza, Barış’ımıza devletimizin sahip çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Gerekenlerin yapılması konusunda devletimizin ilgili tüm kurumları devreye sokulmuştur. Halkımıza bu elim olay karşısında gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür eder, böylesi üzücü olayların yaşanmaması için , yeniden, herkesi dikkatli olmaya çağırırım.”

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