Girne’de 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Girne’de 25 yaşında Kazakistan uyruklu Yesmukhamed isimli şahıs bugün sabah saatlerinde denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Alsancak’ta faaliyet gösteren Oris Bar isimli iş yerinin plajında saat 10.00 sıralarında yüzmek için denize giren henüz ismi tespit edilemeyen şahıs, boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay yerine giden ilk yardım ekibi tarafından ambulansa alınan şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.