KıbrısManşet

Girne’de 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

13 Temmuz 2019
boğulma

Girne’de 25 yaşında Kazakistan uyruklu Yesmukhamed  isimli şahıs bugün sabah saatlerinde denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Alsancak’ta faaliyet gösteren Oris Bar isimli iş yerinin plajında saat 10.00 sıralarında yüzmek için denize giren henüz ismi tespit edilemeyen şahıs, boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay yerine giden ilk yardım ekibi tarafından ambulansa alınan şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Larnaka’daki Zenobia batığının belgeseli yapıldı

13 Temmuz 2019
Ersin Tatar

Tatar: Yavrumuz Barış’a devletimizin sahip çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın

13 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanı Akıncı AA’ya konuştu

13 Temmuz 2019

Bakan Pilli: 12 yaşındaki yavrumuzun durumu iyi, gerekli tedavi ve destek veriliyor

13 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı