Kombos Fiat çekiliş aracı teslim edildi

Kombos İnavation Center 21 haziran Cuma akşamı muhteşem bir organisayon ve yoğun kalabalık la hizmete açıldı.

Geceye Başbakan Sn Ersin Tatar ,Almanya Daimler AG den yetkililer ,Mercedes ,Fiat ,Jeep müşterileri ,basın mensupları ve çok sayıda Misafirler katılım gösterdi .

Kombos İnovation Center otomotiv sektörüne satış sonrası hizmetler alanında tamir bakım onarım kaltesi teknolejik anlamda Avrupa std üzerine taşırken ayni zamanda sektöre her alanda gençlerimizin yetişmesinde de ev sahipiği yapacak.

Kombos otomotiv in temsil ettiği markalarına, Kiymetli Müşterilerine ve takım arkadaşlarına duymuş olduğu güven ,sorumluluk ve saygıdan dolayı 2004 yıldan beri geleneksel hale gelen araç çekilişi açılış akşamı gerçekleşti .

Noter huzurunda yapılan çekiliş katılımcılar arasında çoşkulu ve heycan dolu anlar yaşanmasına neden olurken çekilişte bulunan Mercedes ,Fiat ve JEEP araçları sahiplerini buldu.

Gecede Fiat aracı firmamızın filo müşterilerinden Adem Kaner ve Kardeşi Ltd. kazandı . Aracın teslimatı müşterimize yapıld iyi günlerde kullanmayı bol bereket ve kazanç getirmesini diliyoruz.