Tatar: Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir gençliğimiz var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Red Bull BMX Sporcusu Bora Altıntaş’ı kabul ederek görüştü.

Kabulde, yaptığı konuşmada Bora Altıntaş’ın başarılarından duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Altıntaş’a Cumhurbaşkanlığı olarak gerekli desteğin verileceğini ifade etti.

KKTC’yi temsilen dünyaya açılarak KKTC adının duyurulmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Altıntaş’ın genç yaşına rağmen elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu dile getirdi.

Gençlik potansiyeli bakımından KKTC’nin çalışkan, başarılı birçok gence sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Her alanda geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir gençliğimiz var… Bu mutluluk verici…” dedi.

Başarılı insanlara sahip çıkılarak devletin imkanları çerçevesinde destek verilmesinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Red Bull BMX Sporcusu Bora Altıntaş’a çalışmalarında başarılar diledi.

BMX’in genç Redbull sporcusu Bora Altıntaş da kabulde yaptığı konuşmada, “Red Bull sporcusu olmak benim hayalimdi çünkü ancak en iyiler Red Bull sporcusu olabilir. Bu hayalime kavuşarak, en iyi olma hedefime daha yaklaştığımı düşünüyorum” diye konuştu.

Dünya 6’ncılığı derecesi olduğunu kaydeden Altıntaş, mesleğinin hayatını değiştirdiğini ifade ederek başarılarının sürmesi için azimle çalışacağını dile getirdi. Altıntaş, gerçekleştirdiği çalışmalardan ve başarıya ulaşmak için yaşadığı deneyimleri aktararak Cumhurbaşkanı Tatar’a gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkürlerini iletti.