Koronanın ilacını bulan Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek

Koronavirüs aşısıyla ilgili Almanya’da yaşayan Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci’nin yaptığı keşif tüm dünyada ses getirmişti. Tüm dünyanın takdirini kazanan çalışmaların ardından bir güzel haber de koronavirüs ilacından geldi.

İLK KORONA İLACI ÜTETİLDİ

Binlerce bilim insanı pandemiyi engellemek için canla başla uğraşıyor. Türk bilim insanları önce aşıyı buldu, ardından test geliştirdi, şimdi de korona ilacını buldu. Prof. Dr. İbrahim Benter’in çalışmalarıyla ilk korona ilacı üretildi.

“KOVİD-19’UN TEDAVİSİ BULUNMUŞTUR”

Kanal D Haber’e konuşan Prof. Dr. İbrahim Benter, “Kovid-19’un tedavisi bulunmuştur.” açıklamasını yaptı.

Benter, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak.”

“İLAÇ PANDEMİNİN SONUNU GETİRECEK”

“Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz. Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç. Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şuan da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum.”

İLAÇ KORONAVİRÜSÜN GELİŞ KAPILARINI KAPATIYOR

Geliştirilen ilaç, hücrelerin bu virüsle enfekte olmasını tamamen engelliyor ve virüsün vücuda girmek için kullandığı ACE2 reseptörlerini kullanıyor. İlaç tam olarak koronavirüslere etkin bir şekilde bağlanan ACE2 antikor füzyon proteininin geldiği yerde etkili oluyor. Bir anlamda koronavirüsün geliş kapılarını kapatıyor. İlacın, virüsün mutasyonlara uğramış haline karşı da etkili olduğu açıklandı. Formycon’un CEO’su Carsten Brockmeyer, yaptığı açıklamada, artık hastaneye kaldırılan insanların bir tedavi seçeneğine daha sahip olduklarını açıklamıştı.

“GELECEKTEKİ KORONAVİRÜS SALGINLARI BU ŞEKİLDE ÖNLENECEK”

Brockmeyer, ilacın bu aşamada çözüm olduğunu belirterek, “Antikorlar, SARS CoV-2 virüsünün yüzeyindeki çok özel bölgelere yöneliyor. Ancak bunları etkisiz hale getirmek için virüsün küçük bir mutasyonu yetiyor. Bu ilaçla, virüsün hücrelere nüfuz etmek için kullandığı giriş kapısını bloke ediyoruz. Bu da mutasyonlara karşı maksimum koruma sağlıyor. Gelecekteki koronavirüs salgınları bu şekilde önlenecek” diye konuşmuştu.

EN ERKEN TARİH 2022

İlacı geliştiren şirket, ABD ilaç onay merkezi ve Avrupa Birliği onay merkezi ile temasa geçtiklerini ve hızlı onay için sürecin yürütüldüğünü açıkladı. Ancak en hızlı onay bile ilacı ancak 2022 başlarında piyasaya sürebileceklerini gösteriyor.