ABD’nin Güney Karolina eyaletine bağlı Hilton Head’in yaklaşık 7 kilometre açıklarında, nesli tükenme tehlikesi altındaki Kuzey Atlantik buzul balinası, yavrusuyla görüntülendi.

Outcast Sport Fishing’ten Kaptan Chip Michalove, 12 Aralık’ta yaptığı açıklamada teknesinden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta, suda “patlamalar” duyduğunu, ilkin mavi yüzgeçli atlantik orkinosu ya da büyük bir yunus sürüsü olabileceğini düşündüğünü söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Bu yüzden drone gönderdik ve güzel bir sürprizle karşılaştık.

Kaptan Michalove, her aralıkta birkaç buzul balinası gördüğünü ama onların genellikle hemen uzaklaştığını da belirtti.

Daily Mail’in aktardığına göre, buzul balinaları, yaklaşık 16 metre uzunluğa ve 63 tona kadar ulaşabiliyor. Michalove ise söz konusu balinalardan annenin boyunun yaklaşık 15, yavrununsa 5 metre olduğunu bildirdi.

Söz konusu balinalar her kış, Kanada ve ABD’nin kuzeyinden, daha güneydeki sıcak sulara göç ediyor ve burada kasımdan şubata kadar yavrularını doğruyor.

Bununla birlikte, Kuzey Atlantik buzul balinaları, dünyadaki en nadir deniz memelileri arasında. Zira toplam sayısının 400’den daha az olduğu tahmin ediliyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne göre, dünyada yalnızca 366 buzul balinası bulunuyor. Bu yüzden tekneler ve drone’lar dahil, hayvanlara yaklaşık 450 metreden daha fazla yaklaşmak isteyenlerin izin almadan bunu yapması yasak.

Sayılarındaki azalmaya rağmen söz konusu yavru, bölgede bu ay içinde görülen üçüncüsü. Bunların, gelecekte daha fazlasının olacağı konusunda kendilerine umut verdiğini belirten Blue World Research Institu’den Jamison Smith, sözlerine şöyle devam etti:

Gelecekte torunlarımıza, buzul balinaları hakkında sadece hikayeler anlatmak yerine onları gösterebilmek için bu türün alabileceği tüm yardıma ihtiyacı var.

Deniz ekolojisti Mark Baumgartner, 2018’de yaptığı açıklamada, sularda 100 dişi buzul balinanın olabileceği ve bu sayıyla türün 2040’a kadar neslinin tükenebileceği konusunda uyarmıştı.