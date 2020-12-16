Çin 30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskobunu dünyaya açıyor

ABD ile arasındaki ticaret ve yaptırım savaşı süren Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobunu yabancı bilim insanlarının hizmetine sunuyor.

Çin dünyanın dört bir yanından en iyi bilim insanlarını çekmek amacıyla 500 metre çapındaki Küresel Diyafram Radyo Teleskobu’nu (FAST) yabancı gökbilimcilere açmaya hazırlanıyor.

Ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan teleskop, Çin’in teknoloji gücü olma yarışında öne çıkan başarılarından biri olarak görülüyor.

TeleSUR’un haberine göre ABD’nin elindeki teknolojiyle kıyaslandığında duyarlılık seviyesinin üç kat fazla olduğu kaydedilen teleskop, yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

2016’da 175 milyon dolar (yaklaşık 1,3 milyar TL) maliyetle inşa edilen teleskop, çevrelediği 5 kilometrelik alanda sinyalleri engelleyerek cep telefonlarının ve bilgisayarların çalışmasına izin vermiyor.

FAST Operasyonlar ve Geliştirme Merkezi Başmüfettişi Wang Qiming, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Teleskopumuzu inşa etmek için aşama aşama geliştirdiğimiz yapısından çok ilham aldık” ifadesini kullandı.

Çin 2021’de ölçüm yapmak isteyen yabancı bilim insanlarından gelecek teklifleri kabul edeceklerini bildirirken, Wang “Bilim komitemiz, FAST’i uluslararası topluma gitgide daha açık hale getirmeyi hedefliyor” dedi.