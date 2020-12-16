Kanguruların insanlarla iletişim kurmayı öğrenebildiği keşfedildi

Bilim insanları, kanguruların da insanlarla tıpkı evcil köpekler gibi iletişim kurabileceğini ortaya koydu.

Çarşamba günü yayımlanan araştırmada, hayvanat bahçesinde yaşayan fakat evcilleştirilmemiş 11 kanguru incelendi.

Avustralya’daki Sidney Üniversitesi ve Londra’daki Roehampton Üniversitesi’nin ortak çalışmasında, kanguruların bulunduğu bölgeye yemek dolu fakat kilitli bir kutu yerleştirildi.

Kangurulardan 10’u, kutuyu açamayınca araştırmacılarla doğrudan göz teması kurdu.

Bunlardan 9’uysa hem kutuya hem araştırmacılara bakarak, gözleriyle yardım istediklerini belirtecek jestler yaptı.

Çalışmayı yürüten İrlandalı araştırmacı, Alan McElligott, şunları söyledi:

Kanguruların bu hareketini kasıtlı bir iletişim kurma çabası, bir yardım isteği olarak yorumladık. Evcilleştirilmemiş hayvanların böyle davranması beklenmez. Dolayısıyla bize çok şaşırtıcı geldi.

Araştırmanın yazarlarından Alexandra Green, hayvanların bunu öğrenebilmesinin çevre koşullarıyla ilgili olduğunu belirtti.

Sidney Üniversitesi’nden Green, şöyle konuştu:

Bugüne dek yalnızca evcil hayvanların bir zorlukla karşılaştığında insanlardan yardım istediğini düşünüyorduk. Fakat kangurular da bunu yapıyor. Çevre koşulları uygun olduğunda öğrenilebilen bir davranış.

Green, kutuları açamayan bazı kanguruların, araştırmacının yanına giderek onu kokladığını, kendisine dokunarak bakışlarıyla kutuyu işaret ettiklerini, araştırmacıyla iletişim kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Araştırmacı, “Kangurular, aynı teste tabi tuttuğumuz köpek, at ve hatta keçilerle bile benzer davranış örüntüleri gösterdi” dedi.

Kanguruların “daha gelimiş bilişsel kapasitelere” sahip olabileceğini ifade eden Green, bu bilgilere göre onlara yaklaşımımızı yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini vurguladı.

Çalışmanın sonuçları, yalnızca köpek, at ya da keçi gibi evcilleştirilmiş hayvanların insanlarla iletişim kurduğuna dair genel kanıya karşı bir tez sundu.

Dahası bulgular, evcilleştirilmemiş birçok hayvanın da istek ve ihtiyaçlarını insanlara anlatabilme yollarını kavrayabildiğini işaret etti.