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Tatar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

1 Ağustos 2020
Ersin Tatar

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar mübarek kurban bayramının ikinci gününde Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek, sağlık çalışanları ve hastalarla bayramlaştı.

Ersin Tatar BRT’ye yaptığı açıklamada bayramın ilk günü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, bayramın ikinci günü de Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirildiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının ek mesai konusunda eylemlerinin gündemde olduğunu ancak Ebeler ve Hemşireler Sendikası ile yapılan görüşme sonucunda uzlaşıya varıldığını ifade etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu önderliğinde hastanede verilen hizmetlerin artirildigina işaret eden Tatar, kendisine ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Pandemi döneminde sağlık alanındaki eksikliklerin iyice gözden geçirildiğine vurgu yapan Tatar, ” ilk önce sağlık dedik, kamuoyunun etkisiyle de yatırımlar yapıldı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde inceleme yaparak buradaki eksikliklerin giderilmesi için de sağlık bakanlığı ile önemli adımlar atılacak” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne alınan PCR makinesi ile hastanede günlük bin adet test yapılabildiğini vurgulayan Tatar, normalleşme süreciyle ülkeye yolcu geldiğini ve testlerin başarıyla yürütüldüğünü dile getirdi.

Tatar, açıklamasının sonunda tüm halkın bayramını kutladı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu da, başbakanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, halkın bayramını kutladı.


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