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Güney’de İngiltere B kategorisine alındı

1 Ağustos 2020
güney kıbrıs ingiltere

Güney Kıbrıs covid-19 ile ilgili ülkelerin risk kategorilerini güncelledi. İngiltere C kategorsinden B’ye alındı.

Güney Kıbrıs’ın COVID-19 ile ilgili risk değerlendirmesini güncelledikten sonra cumartesi günü itibarıyla İngiltere Kategori C’den B Kategorisine alındı. Aynı zamanda Gürcistan, Kategori A’ya alındı ve bu ülkeden yolcuların artık Kıbrıs’a geldiklerinde sertifika vermeleri gerekmiyor.

Cumartesi gününden itibaren Cezayir ve Bulgaristan, Kategori A ve B ülkelerine göre daha fazla risk oluşturduğu düşünülen Kategori B’den Kategori C’ye alındı.

Kategori B yolcularının ayrılmadan en az 72 saat önce bir laboratuvar testi yapmaları ve COVID-19 negatif olduklarını doğrulayan bir sertifika almaları gerekiyor.

Güney Kıbrıs’ta kalıcı olarak yaşayan Kıbrıs vatandaşları, yabancı partnerleri ve reşit olmayan çocuklar ile Kıbrıs’ın tüm yasal sakinleri, Viyana Konvansiyonuna uygun kişiler ve ülkeleri test hizmeti vermeyen kişiler varışta kendi maliyetleriyle test edilebilir ve sonuçlar elde edilinceye kadar evde kalmaları zorunlu kılınıyor.

Milliyete bakılmaksızın tüm yolcular, uçuştan 24 saat önce Kıbrıs Uçuş Kartı’na (https://cyprusflightpass.gov.cy) başvurmak zorundadır.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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