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Tatar: Fazla kazanandan fazla vergi alabilirsiniz ama mevduatları konuşmak yanlış ve suç

13 Nisan 2020

Bankalardaki paralara yönelik öneriler konusundaki düşüncesinin sorulması üzerine ise Başbakan Tatar şöyle konuştu: “Böyle bir konuşma suçtur. Merkez Bankası’na gidin sorun; suçtur. Sizin de böyle bir konuyu ekranlarda gündeme getirmeniz doğru değildir. Bunu sosyal medyada yazmak da suçtur. Merkez Bankası izlesin, gereğini yapsın. Bakın bizim sistemimizde sorunumuz yoktur. Böyle bir şey niyetimizde de yok, gündemde de böyle bir şey yoktur. Sistem likittir. Toplanan mevduatların bir kısmı kredi olarak verilmiştir diğerleri ise likittir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Fazla kazanandan daha fazla vergi alabilirsiniz ama mevduatları konuşmak yanlış ve suçtur.” Bankalarla faizler konusunda yeni bir değerlendirme olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Başbakan Tatar, Merkez Bankası’yla faizlerin maliyet hesabıyla uygulanmasıyla ilgili görüştüklerini, Merkez Bankası’nın da bankalarla yaptığı görüşmeler olduğunu söyledi.



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