Ekonomi

Altının kilogramı 370 bin 820 liraya yükseldi

13 Nisan 2020

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 370 bin 820 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 361 bin 300 lira, en yüksek 369 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 370 bin 820 liradan tamamladı.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Altın Fiyatları

AlışSatışDeğişimGüncelleme
Ons Altın$1.719,47$1.720,87
%1,99
21:14
Gram Altın372,81376,01
%3,52
21:14
Çeyrek Altın604,55616,89
%3,51
21:14
Yarım Altın1.209,101.233,77
%3,51
21:14
Tam Altın2.418,232.442,66
%3,51
21:14
Cumhuriyet Altını2.487,152.512,28
%3,51
21:14
Ata Altın2.487,152.512,28
%3,51
21:14
Reşat Altın2.481,662.506,73
%3,51
21:14
Hamit Altın2.481,662.506,73
%3,51
21:14
İkibuçuk Altın6.045,596.106,66
%3,51
21:14
Gremse Altın6.045,596.106,66
%3,51
21:14
Beşli Altın12.091,1912.443,03
%3,51
21:14
14 Ayar Altın219,33221,54
%3,51
21:14
18 Ayar Altın282,01284,86
%3,51
21:14
22 Ayar Bilezik344,65348,13
%3,51
21:14
Gümüş3,373,37
%1,57
21:14


Benzer Haberler

Photo of Faiz Sucuoğlu: İşten durdurma işleme alınmıyor

Faiz Sucuoğlu: İşten durdurma işleme alınmıyor

2 Nisan 2020
Photo of Bakanın ve bankaların açıklamaları birbirini tutmuyor

Bakanın ve bankaların açıklamaları birbirini tutmuyor

2 Nisan 2020
Photo of Sterlin yükseliyor

Sterlin yükseliyor

2 Nisan 2020
Photo of Vergide indirim oranı yüzde 15 oldu

Vergide indirim oranı yüzde 15 oldu

1 Nisan 2020
Photo of Özmerter: 90 günlük süre, gücü olanların ödeme yapmaması için değil

Özmerter: 90 günlük süre, gücü olanların ödeme yapmaması için değil

1 Nisan 2020
Photo of Olgun Önal: Bakiye müsaitse ödeme yapılacak

Olgun Önal: Bakiye müsaitse ödeme yapılacak

1 Nisan 2020
Photo of Restoran zinciri Carluccio’s iflas etti

Restoran zinciri Carluccio’s iflas etti

1 Nisan 2020
Photo of 2. Dünya Savaşı’ndan sonra en zorlu kriz

2. Dünya Savaşı’ndan sonra en zorlu kriz

1 Nisan 2020
Photo of Dolar, 2018’den bu yana en yüksek seviyesinde

Dolar, 2018’den bu yana en yüksek seviyesinde

1 Nisan 2020
Photo of Candan: AB eşit davranıyor

Candan: AB eşit davranıyor

1 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı