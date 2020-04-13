Kıbrıs

20’den fazla Kıbrıslı Türk’ün naaşi KKTC’ye nakil için bekliyor

Birleşik Krallıkta korona virüs nedeniyle 59 Kıbrıslı Türk’ün vefat ettiği açıklanırken, bunlardan 20’den fazlasının naaşının Kuzey Kıbrıs’a getirilmek üzere morglarda bekletildiği ve bir taşıma şirketinin girişimlerine rağmen nakil işleminin korona virüs tedbirlerine takıldığı öğrenildi.

13 Nisan 2020

Birleşik Krallıkta korona virüs nedeniyle 59 Kıbrıslı Türk’ün vefat ettiği açıklanırken, güvenilir kaynaklar bu rakamın çok daha yüksek olduğu kanaatinde…
İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkileri zayıf olan veya Londra dışında yaşayan başka Kıbrıslı Türklerin de covid-19’a yenik düştüğüne ancak bu durumdaki kişilerin açıklanan rakama eklenmediğine kesin gözüyle bakılıyor…

Naaşlar tedbirlere takıldı

Öte yandan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 59 Kıbrıslı Türkün bir kısmının defin işlemlerinin İngiltere’de gerçekleştiği ancak 20’den fazla kişinin naaşının Kuzey
Kıbrıs’a getirilmek istendiği öğrenildi.
Bir taşıma şirketinin söz konusu naaşları KKTC’ye getirmek üzere girişim yaptığı ancak bu girişimin korona virüs tedbirlerine takıldığı kaydedildi.

Atakan: “Yakın bir gelecekte cenazelerin getirilmesi mümkün değil”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise cenazelerin ülkeye getirilmesinin yakın bir gelecekte mümkün olmadığını ifade etti.
Atakan, “Herhangi bir cenaze ülkemize getirilmedi tabi ki yakınlarını kaybedenlerin bu hassasiyetini anlıyorum ama bu cenazelerin ülkeye gelmesi için tüm bu kaos ortamının yatışması, normale dönmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

 

Kaynak: North Cyprus UK

http://www.northcyprusuk.com/koronavirus/20den-fazla-kibrisli-turkun-naasi-kktcye-nakil-icin-bekliyor-h7051.html?fbclid=IwAR3rRmO45vxoSld8KKxFxiYG9wiKQRT5NedMc48qC6g6kSZcBZ6lR0NYKsc



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