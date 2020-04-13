Tatar: Böyle bir krizde kabine değişikliği düşünmüyorum

Kabinede değişiklik olup olmayacağı konusundaki soruyu da yanıtlayan Başbakan Tatar, şu anda bu krizin içinde böyle bir şey düşünmediğini kaydetti.

Şu anda daha fazla konuşmayı doğru bulmadığını da ifade eden Başbakan Ersin Tatar, “Dışarıda gazetecilerin dediği ile bu işler olmaz. Ama siyasette ne zaman ne olacağı da bilinmez. Takdir benimdir, ben atadım, ben de alırım. Böyle bir şey bugün gündemde değildir” diye konuştu.

Kendisinin yurt dışından getiremediği yakınlarının olup olmadığının sorulması üzerine ise Başbakan Ersin Tatar, “Kızım Ankara’da doktor. Orada çalışıyor. Kendisiyle gurur duyuyorum. Getirmeyi ben de, annesi de düşünmedik. Kendisi de böyle bir şey istemedi. Orada çalışıyor” dedi.

Bazı bölgelerin yardım alamadığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Başbakan Ersin Tatar şunları söyledi: “Bu süreç devam edecek. Bugün yarın bitmez. Dağıtımların olması için çalışma gerekiyor. Ben de takip ediyorum. Süreci güvenilir yönetmek gerekir, ben de bunu yapıyorum.

Katkı koyan sivil toplum örgütlerine, iş insanlarına, hayırseverlere teşekkür ediyorum. İhtiyaçlılara en adil şekilde dağıtmak önemlidir.” Afrika kökenlilerin ülkelerine gönderilmeleri konusundaki soruyu da yanıtlayan Başbakan Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın görüşmeleri sürdürdüğünü, bu işin o kadar kolay olamadığını, Pakistan’la ilgili uçak kaldırma düşünceleri olduğunu ancak oraya da kolay kolay gönderme olamadığını sözlerine ekledi.