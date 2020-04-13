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Bakanlar Kurulu: İhracata yönelik çalışan işyerleri faaliyetlerine başlayabilir

13 Nisan 2020

Başbakanlık Kriz Merkezi İletişim Başkanlığı yaptığı duyuruda ‘Bakanlar Kurulu, Corona Virüsü (Covid-19) ile ilgili tedbirler çerçevesinde, ihracata yönelik çalışan ve yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmesi gereken işletmelerin, yapmış oldukları anlaşma tutanaklarını Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ibraz ederek başvurmaları halinde ve gerekli hijyen şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla bu işletmelere, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından çalışabilir izni verilmesine ve ayrıca meşrubat gibi ürünleri üreten kurum ve/veya firmaların da elzem ürünler kapsamında faaliyetlerine başlamasına karar verdi.’ dedi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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