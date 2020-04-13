Güney charter sefer başlattı

Güneyde İngilizce yayınlanan Cyprus Mail Gazetesi’nde Gina Agapiou ve Evie Andreou imzalarıyla çıkan haberde, Kıbrıs’a dönmek isteyen vatandaşların uçak paralarını, gelecek olanlarının kendilerinin ödeyeceği bildirildi.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’in pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, dönüş için Ulaştırma Bakanının hazır olduğunu charter uçuşlarla vatandaşların getirileceğini söyledi.

Açıklamada, “Geri dönüş uçuşlarının maliyeti, gelecek yolcular tarafından karşılanacak. Sadece tedavi amaçlı Devlet tarafından yurtdışına gönderilmiş vatandaşlar ödeme zorunluluğundan ayrı tutulacaklar” dendi.

Devlet bunun yanında vatandaşların 14 günlük karantina ve Covid – 19 test maliyetlerini karşılayacağı da açıklamada belirtildi.

Dışişleri Bakanı sözcüsü Demetris Samuel, geçen hafta devlet tarafından kurulan elektronik platforma 7,500 Kıbrıs vatandaşının geri dönüş için başvurduğunu, bunların 6,100 kişisinin öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

Öte yandan Anastasiadis önceliğin öğrencilere ve savunmasız, ihtiyaçlı guruplara verileceğini, öğrencilerin ise hazırlıkta okuyan, yurtlarda kalan ve birinci sınıfa yeni kayıt olmuşlara verileceğini söyledi. Diğerleri ise başvuruda belirttikleri dönüş nedenlerinin öncelik durumuna göre sıralanacaklardır. Geriye dönüş hakkı Başvuranlardan adada daimi ikametgahı olan Kıbrıs vatandaşları ve adada yaşayan ve Viyana konvansiyonuna uygun giriş hakları olanları kapsayacak.

Ayrıca 1,000 otel odasının ek olarak geriye dönüş yapacak olanların 14 gün zorunlu geçirecekleri karantina süresinde kullanılmak üzere ayrıldığı da belirtildi. Devletin 2000 kişilik bir karantina kapasitesi olduğunu, geleceklerin minimum 14 gün boyunca karantinada tutulacaklarını göz önüne alırsak geri dönüşün yaklaşık 2 ay süreceği öngörülmektedir. Şu anda karantinada 700 kişinin bulunduğu bilinmektedir.

Aegean Airlines’a ait bir uçak 108 yolcusuyla Pazartesi akşamı 17.00 sıralarında Larnaka’ya konmuş. Saat 16.45’te ise Bulgarian Air’a ait bir uçak Larnaka’ya 42 yolcusuyla birlikte konmuştur. Salı günü ise 118 kişinin geleceği öngörülmektedir. Yolcuların çoğunu öğrenciler ve risk grubundaki kişiler oluşturmaktaydı. Perşembe günü ise başka bir uçuşun Manchester’den yapılacağı söylenmektedir.