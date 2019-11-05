Tatar: Ekonomiyi geliştirmek ve kayıt altına almak hedefimizdir

Meclis Genel Kurulu toplantısında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Genel Ekonomik Durumu” konusunda konuştu.

Hükümet kurulduktan sonra imzalanan protokolün rakamları ve içeri hakkında bilgi isteyen Erhürman, 1 Milyon 215 Milyon TL’lik rakamının konuşulduğunu fakat daha sonra 750 Milyon Tl’lik bir anlaşma imzalandığını savunup konu hakkında bilgi talep etti.

Ülkeye ne kadar rakam aktarıldığının açıklanmasını isteyen Erhürman, 750 Milyon TL’lik kaynağın altyapı ve reel sektöre ayrılan kısmın dışındakilerin savunma harcamalarına ayrıldığını söyledi.

Ekonomik Protokolün bir yıllık mı 3 yıllık mı bir anlaşama olduğunu öğrenmek istediklerini dile getiren Erhürman, 2020 Ekonomik Program ilgili çalışmaların olup olmadığını sordu ve varsa da bunun açıklanması gerektiğini kaydetti.

Bütçe çalışmalarının gelecek hafta başlayacağını ve ilk gördüğünün gelir düzeyinde artış olduğunu söyleyen Erhürman, gelirlerin artış gösterdiği bir durumda Ulaştırma Bakanlığı’nın yatırımlar için neden kaynak aradığını da sordu.

Erhürman, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Asbaşkanının açıklamalarının olduğunu ve bu açıklamada iddia edilenlerin cevapsız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Meclis olarak kimseyi itham etmeksizin bilgi almak istediklerini söyleyen Erhürman, söz konusu resmi yazıdaki iddialarla ilgili bilgilendirme gerektiğini belirtti.

AMCAOĞLU

Erhürman’ın ardından konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kaynağın yarıya inmesinin daha önceki hükümetin bıraktığı erozyondan kaynaklandığını söyledi.

Tam 202 gün sonra imzalanan protokolün bu ülkeye getireceği avantaj ve kaynakların ülkeye doğru şekilde aktarılmasını amaçladıklarını dile getiren Amcaoğlu, ilk 750 Milyon TL tutarındaki rakamın imzalandığını ve savunma adı altında bekleyen rakamın ödendiğini kaydetti.

Akaryakıt, süt ve narenciyeyle ilgili bekleyen doğrudan gelir desteği ödendiği bulunduğunu dile getiren Amcaoğlu, sektörel bazdaki dağılımların kendilerinin Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptıkları ziyaret sonrasında ödendiğini söyledi.

Amcaoğlu, yapılan anlaşma çerçevesinde geriye kalan 97 Milyon TL’nin de ileriki hafta ödeneceğini dile getirdi.

Ulaştırma Bakanlığına yerel bütçeden 40 milyon aktarıldığını belirten Amcaoğlu, “yollarla ilgili kaynak aranıyor şeklindeki açıklamaları çocukluğuna veriyorum” dedi.

Amcaoğlu, Türkiye ile hazırlanan Ekonomik Protokolün, 2020-2021-2022 yıllarını kapsayan şekilde imzalanacağını dile getirdi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, herkesin ülkenin geleceği ve refahı için çalıştığını ve herkesin birbirini anlaması gerektiğini söyledi.

Tatar, 97 milyon Türk lirasının daha Türkiye’den geleceğini belirterek, eksikliklerin belli olduğunu, bir ikinci dilim paranın da serbest bırakılabileceğini ifade etti.

Ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için tüm cari harcamaların dışında yatırımlara da kalem ayırmanın kendilerinin esas hedefi olduğuna dikkat çeken Tatar, bütçenin de yapılmasında israf ve çarçura yer olmaması gerektiğini belitti.

Bundan önceki hükümet döneminde yüzde 30 hayat pahalılığı verildiğini fakat kendilerinin dövizin istikrarı ve faiz oranlarının düşmesi ile daha olumlu çalışmalar yapacağını dile getiren Tatar, ekonominin kayıt altına alınarak ekonomik çalışmaların ve vergide doğru oranda vergi ödemelerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Vergi uygulamalarda daha pratik ve doğru hesapların yapılabilmesi için de çalışmalar yapıldığını söyleyen Tatar, ekonomiyi geliştirerek kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratılması gerektiğini ifade etti.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, Kıb-Tek Asbaşkanının iddia ettiği keyfi atamaların olmadığını, Kurumun içerisinde yeni düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Kurumda 137 kişinin emekliye ayrıldığını ve mühendis ve teknisyen kadrolarının yeniden alınması gerektiğini dile getiren Taçoy, birkaç kişinin yerinin değiştirildiğini buna da sorun yaratılmaya çalışıldığını belirtti.

Kıb-Tek’te emekliye çıkanlarla aritmetik dengenin sağlanması gerektiğini söyleyen Taçoy, Kurumun yaşatılması için çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Taçoy ayrıca bir Yönetim Kurulu üyesinin kuruma klima ve su sebil sattığını dile getirerek, bu konunun Sayıştaylığa verildiğini ve gereğinin de onlar tarafından yapılacağını kaydetti. Görevi esnasında herhangi bir suç işlemediğini, fakat bunun da tedbirini alacaklarını söyleyen Taçoy, gazetelerde yer alan yayınların hiçbirinin gerçek olmadığını kaydetti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Erhürman ise, Başbakan ve Bakanların açıklamalarından çok mutlu olduğunu ve siyasetin “kim Türkiye’den daha fazla para alır” değil de ülkenin kendi ayakları üzerinde durması yönünde olmasını ümit ettiğini söyledi.

Erhürman, Kıb-Tek’te yaşananların da takipçisi olacaklarını belirtti.