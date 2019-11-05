Kıbrıs Cumhuriyeti, adaya KKTC hava ve deniz limanlarından giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının Güney’e geçmesini yasaklamaya hazırlanıyor.

Güney’e mülteci akışını engellemek gerekçesiyle Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulama kurallarında değişikliğe gidiyor.

Fileleftheros “Barikatlar Üçüncü Ülke Vatandaşlarına Kapanıyor… Yeşil Hat Tüzüğü Uygulama Kuralları Değişiyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, Ada’ya KKTC hava ve deniz limanlarından giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının Güney’e geçişini yasaklamak üzere Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulama kurallarında değişiklik teklifini yarın Bakanlar Kurulu’na sunacağını yazdı.

Habere göre her ay KKTC üzerinden “binlerce olmasa bile yüzlerce üçüncü ülke vatandaşının Rum tarafına gittiğini ve kontrol yapılmaksızın Schengen vizesi aldığını savunan Petridis bunun, Yeşil Hat pratiğinden yararlanan mültecilerin yeni güzergahlarından biri olduğunu” öne sürdü.

Perdikis bugün Afrika ve Asya ülkelerinden yaşanan bu mülteci akışının Yeşil Hat Tüzüğü’nün ihdas edildiği 2004’te olmadığını, bu ülkelerden gelen kişilerin Türkiye üzerinden KKTC’ye geldiğini, gerek Schengen vizesi alarak gerek başka yolla mülteci olarak Güney’e geçtiklerini anlattı. Son dört yıldır üçüncü ülke vatandaşlarının kitlesel akış gözlemlendiğini de sözlerine ekledi.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun kısa süre önce gerçekleşen olağanüstü toplantısında mülteciler konusu ele alındı. Durumun kontrol dışı olduğu saptandı ve Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın, kara kapılarındaki politikanın değiştirilmesi için öneri hazırlaması için yeşil ışık yakıldı.

Gazete ABD, Kanada, Rusya ve AB’den çıktıktan sonra Büyük Britanya’nın Yeşil Hat Tüzüğü uygulama kurallarında olası bir değişiklikten etkilenmeyeceğini de haberine ekledi.