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Tatar Ekonomik Tedbrilere dönük görüşmelerini sürdürüyor

23 Mart 2020

Başbakan Ersin Tatar bugün sabah Başbakanlık’ta Belediye Başkanlarından oluşan bir heyeti ve Ekonomik Örgütlerin  Temsilcilerinden oluşan heyetleri ayrı ayrı kabul ederek bir süre görüştü.

Görüşmede, ülkede yapılan Koronovirüs mücadelesine dönük çalışmalar ele alınırken, bu mücadele neticesinde ekonomik yaşamın gelişmelerden çok olumsuz etkilememesi için yapılan ve yapılacak  çalışmalar yanında alınması düşünülen ekonomik  tedbirler ele alındı.

Konuya ilişkin belediyelerin ve Ekonomik Örgüt Temsilcilerinin önerileri ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.




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