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1 kişi potansiyel olarak kaç kişiye Koronavirüs bulaştırabilir?

23 Mart 2020

University College London İnsan Sağlığı ve Performans Enstitüsü Müdürü Profesör Hugh Montgomery, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Koronavirüs’ün gripten üç kat daha bulaşıcı olduğunu ve bu nedenle çok daha geniş bir alana, çok daha hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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