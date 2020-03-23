1 kişi potansiyel olarak kaç kişiye Koronavirüs bulaştırabilir?

Cumhuriyet’in haberine göre; yoğun bakım uzmanı Prof. Montgomery, ortaya koyduğu yeni verilerle, bir kişinin potansiyel olarak kaç kişiye virüs bulaştırabileceğini hesapladı.

“Bir kişi 59,059 kişiye Koronavirüs bulaştırabilir”

Montgomery’e göre, normal bir grip enfeksiyonuna sahipsek, bunu ortalama 1,3 kişiye bulaştırabiliriz. Bu, onların da gribi aynı sayıda kişiye bulaştırabileceği anlamına gelir. Bu 10 defa gerçekleştiğinde çıkan sonuç 13,786’dır. Oysa Koronavirüs normal gripten 3 kat daha bulaşıcıdır ve bir kişi virüsü 3 kişiye bulaştırma potansiyeli taşır. Bu 10 defa gerçekleştiğinde ise çıkan sonuç 59,059’dir.