Angela Merkel’in corona virüs test sonucu negatif çıktı

1 kişi potansiyel olarak kaç kişiye Koronavirüs bulaştırabilir?

Uzmanlar açıkladı: Sıcak hava koronavirüsü yavaşlatabilir ama durdurmaz

İtalya’da hayatını kaybeden ilk 3 bin 200 kişinin bize öğrettikleri

DSÖ açıkladı: Sivrisineklerden corona virüs bulaşır mı?

Merkel, corona virüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Bilim insanları Çin’in virüs raporunu çıkardı (72 bin hasta incelendi)

İspanya’da can kaybı bin 720’ye yükseldi

Trump’tan Kuzey Kore Lideri Kim’e Kovid-19 ile mücadelede iş birliği mektubu