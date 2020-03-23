Diğer ATM’lerden para çekmek artık ücretsiz

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de olağanüstü günlerden geçtiği bu dönemde, Koopbank müşterileri KOOP24 banka kartları ile diğer tüm bankaların ATM’lerinden yapacakları nakit çekilişlerinde herhangi bir ücret ödemeyecekler. Gerek KKTC sınırları içinde, gerekse yurt dışında bulunan tüm ATM’lerde yapılacak nakit çekilişlerindeki çekiliş ücreti Koopbank tarafından karşılanacak.

ATM’DEN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

ATM’lerden günlük para çekme limiti de 3 bin TL’ye yükselirken, Banka tarafında yapılan açıklamada bu limitin hesap başına(kart başına değil) geçerli olduğu ve gerek görülmesi halinde yine yükseltileceği belirtildi.

TAKSİT / FAİZ ERTELEME VE KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRMASI

Bankadan yapılan açıklamada, içinde bulunulan dönemde halkın yaşayabileceği finansal olumsuzluklar göz önüne alınarak Bakanlar Kurulu kararınca geçici olarak kapatılan işletmeler ile bunların çalışanlarına talep etmeleri halinde taksit ve faiz ertelemelerinin yapılabileceği belirtildi. Tüm bireysel müşteriler ile tüm ticari kuruluşların da kredi taksitlerini öteleme (ödemesiz dönem) ve/veya taksit düşürme-vade uzatma gibi imkânlardan yararlanabilecekleri ifade edilen açıklamada, bu yöndeki başvuruların şubeye gelmek yerine elektronik kanallar üzerinden ([email protected] ve WhatsApp 0533 8327575) yapılması istendi.

ŞUBE DIŞI KANALLAR TERCİH EDİLMELİ

Bu dönemde şubeye gelmek yerine şube dışı dijital kanalların kullanılmasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapılan açıklamada, ATM, Çağrı Merkezi, İnternet ve Mobil Şube hizmetlerinin her zamanki gibi devam ettiği ve nakit yerine kredi ve banka kartlarının tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

EÖS İŞLEMLERİ MOBİL ve İNTERNET ŞUBEDEN ÜCRETSİZ YAPILABİLİYOR

Elektronik Ödeme Sistemi (EÖS) üzerinden para transferinin bankanın İnternet ve Mobil Şubeleri üzerinden ücretsiz yapılabildiği, müşterilerin şubeye gelmek yerine para yatırma ve kredi kartı borç ödemelerini ATM’lerden gerçekleştirebileceği açıklandı.

Sağlıklı günler dileriz.

KOOPBANK

Sercan Demirman

İletişim Uzmanı

Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü

Tel : 0 533 874 6175