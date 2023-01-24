Tatar: Egemen eşitliğimizin kabulüyle resmi müzakerelere geçilebilir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu hafta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir yemekte buluşabileceğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu bugün saat 15.15’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Toplantıya Başbakan Ünal Üstel’in daveti üzerine katıldığını belirten Ersin Tatar, son gelişmeleri değerlendirdiklerini, çeşitli konuları görüştüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ayrıldığı Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Ünal Üstel başkanlığında devam ederek saat 18.00 sıralarında tamamlandı.

Basına açıklama yapan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleşen toplantı sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kabloyla elektriğin getirilmesi, sosyal konut projeleri ve sağlık konusunda Türkiye Cumhuriyeti’yle iş birliği konularını görüştüklerini belirtti.

“Bunlar önemli gelişmeler” diyen Tatar, bu çalışmaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisini güçlendirme, sürdürülebilir yapı ve refah için önemli olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, bu yıl imzalanacak 2023 Ekonomik ve Mali İş Birliği protokolüyle ilgili görüşlerini de ifade ettiğini, 2022 yılı bütçesi doğrultusunda 2023’ün projeksiyonlarına ve rakamlara baktıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapılacak düzenleme kapsamında daha az maaş alanların matrahlarının açılması, üst maaşların vergilerinin artırılması ve daha dengeli bir ücret politikası oluşturulması konusunu Maliye Bakanı’nı ile detaylı görüştüklerini belirtti.

Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri, Birleşmiş Milletlerin yayınladığı son raporun ayrıntılarını da bakanlarla paylaştığını belirten Tatar, bu hafta Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bir yemekte buluşabileceğini kaydetti.

Tatar, “Egemen eşitliğimizin kabulüyle resmi müzakerelere geçilebileceğini, bu siyasetin Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içinde yürütüldüğünü, egemenliğimizin Türk Devletler Teşkilatı dahil uluslararası alanda tescil edilmesi ve tanıtılması için çabalarımızın devam edeceğini Birleşmiş Milletler aracılığıyla anlatmaya çalışıyoruz. Eğer Rum liderle bir yemekte buluşursak bunları da ifade edeceğimi Sayın Başbakan’a ve bakanlara aktardım” dedi.

Tatar, pandemi sonrasında sıkıntıların aşıldığını, bir toparlanma, Maliye’nin gelirlerinde bir artış olduğunu ifade ederek, seçimlerin de geride kalmasıyla yerel yönetimlerde reformun tamamlandığını, ilgili yasanın geçmesiyle yerel yönetimlerin daha güçlü bir yapıya ulaşabileceğini, bu yöndeki temennilerini de dile getirdiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha iyi yönetilebilmesi için istikrarın ve dayanışmanın önemime de işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde bekleyen yasa tasarılarının geçmesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, Maliye Bakanı’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı sanal bet, kripto para da dahil yasal düzenlemelerin de geçirilmesiyle Maliye’nin gelirlerinin aratılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zaman zaman Bakanlar Kurulu’na başkanlık ederek son gelişmeleri değerlendirdiklerini, eski bir Maliye Bakanı ve Başbakan olarak birikim ve deneyimlerini Bakanlar Kurulu ile paylaştığını ifade ederek, daveti için Başbakan’a teşekkür etti.