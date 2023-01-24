Kıbrıslı Türklere Yönelik Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve 2007 yılından bu yana sürdürülen AB Burs Programı çerçevesinde 2023/24 akademik yılında yaklaşık 160-170 Kıbrıslı Türk’e AB tarafından burs verilecek.

Yarın başlayacak burs başvuruları 2 Nisan Pazar günü Kıbrıs saatiyle 23.59’a kadar kabul edilecek.

Ön lisans-lisans, yüksek lisans ve 2-6 aylık kısa dönemli programlara yönelik burslar için başvurular çevrimiçi ortamda https://apply.abburs.eu adresindeki AB Bursları başvuru sayfasından yapılabilir.

5 milyon Euro bütçeli bu program ile Kıbrıs Türk toplumuna Avrupa Birliği’nde farklı alanlarda ve düzeylerde eğitim, öğretim ve mesleki gelişim fırsatları sunmak ve adada kapsamlı çözüme katkıda bulunmak hedefleniyor.

2022 yılından bu yana Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan burslarla ilgili daha detaylı bilgi aynı adresli web sayfasından veya [email protected] adresine e-posta göndererek elde edilebilir.

Lefkoşa’da Server Somuncuoğlu sokakta açılan Goethe Enstitüsü Ofisi’ne bilgi ve burs başvurusu konusunda yardım için gidecek kişilere de burs programı ekibince yardımcı olunacak.

-Lansman Etkinliği

“Avrupa Birliği Burs Programı 2023/24 Akademik Yılı Çağrısı” kapsamında “Lansman Etkinliği” düzenlendi. Etkinlik aaat 15:45’te Merkez Lefkoşa etkinlik salonunda başladı.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rozsa ve Goethe-Institut Kıbrıs Direktörü Gabriele Gauler’in açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte, Goethe Enstitüsü AB Burs Programı Yöneticisi Berna Berberoğlu burs başvuru programı hakkında bilgiler verdi.

Etkinlikte ayrıca AB Burs Programı ekibi tanıtıldı ve AB Burs programı mezunlarını tanıtmak, programın etkilerini göstermek için de bir sergiye yer verildi.

-Roza: “2000 Kıbrıslı Türk’ün yurt dışında eğitim görme fırsatı buldu”

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rozsa konuşmasında 16 yıl önce başlayan burs programı kapsamında yaklaşık 2000 Kıbrıslı Türk’ün yurt dışında eğitim görme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Roza, programın yararlanan kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirmekle kalmayıp Kıbrıslı Türkler ile Avrupa’yı birbirine yakınlaştırdığını da söyledi.

9 yıl boyunca British Council tarafından yürütülen programın artık Goethe Enstitüsü tarafından yürütüleceğini belirten Roza aynı şekilde başarılı olunmasını temenni etti.

Burs alıp mezun olan kişilerin deneyimlerinden daha fazla yararlanmak, birlikte çalışmak ve onları desteklemek amacıyla bir mezunlar ağı kurmayı hedeflediklerini de anlatan Roza, burs programı ile Kıbrıslı Türklerin profesyonel gelişimine destek olmaya çalıştıklarını, kapsamı oldukça geniş tutmak yönünde çaba serf ettiklerini kaydetti.

-Gauler: “Kıbrıslı Türk gençlere katkı sağlamayı amaçlıyoruz”

Goethe-Institut Kıbrıs Direktörü Gabriele Gauler ise konuşmasında AB ile Kıbrıs’ta bu burs programını yürütecek olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti ve son aylarda buna yönelik hazırlıklar yaptıklarını, Kıbrıslı Türk gençlere katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

AB Burs programı için daha geniş bir vizyon geliştirmek ve programın daha erişilebilir olması fikrinden hareket ettiklerini belirten Gauler, mezunlar ağı kurduklarını ve çalışmalarını daha ileriyle taşımak istediklerini ifade etti.

AB üyesi ülkelerin Kıbrıs’taki elçiliklerini iş birliğine davet eden Gauler, ülkelerindeki eğitim fırsatlarıyla ilgili tanıtım yapmaları için ilerleyen dönemde etkinlikler planladıklarını kaydetti.

-Berberoğlu: “Bir çok ön çalışma yaptık”

Goethe Enstitüsü AB Burs Programı Yöneticisi Berna Berberoğlu da AB Burs programıyla ilgili bir sunum yaptı, başvurularla ilgili bilgi verdi.

AB Burs programının amaçlarını aktaran Berberoğlu; program vasıtasıyla AB ve Kıbrıs Türk toplumu arasındaki bağları güçlendirmenin, Kıbrıslı Türklerin istihdam edilebilirliğinin ve becerilerinin artırtılmasının, Kıbrıslı Türklere ekonomik olarak katkı koymanın hedeflendiğini söyledi.

Programla ilgili Goethe Enstitüsü’nün yaptığı ön çalışmaları anlatan Berberoğlu, önümüzdeki yıllarda trend olacak meslekler, hangi mesleklere ihtiyaç olduğuyla ilgili olarak yaptıkları çalışmaların da ön hazırlıkları arasında olduğunu belirtti ve Kıbrıslı Türklere bilgilendirilmiş kararlar almaları için destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bursların daha erişilebilir olması ve bursluların AB’deki genel imkanlardan yararlanabilmesi için ön hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Berberoğlu, başvuru sahiplerine ilgi duydukları alanlardan önce eğitim görmek istedikleri ülkede dil kursu , sonra da eğitim bursu olanağı tanınacağını belirtti.

Berberoğlu her kategori için başvuru rehberinin yarından itibaren internet adreslerinde olacağını da söyledi.